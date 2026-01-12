weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  4. Haseloff-Nachfolge: CDU-Fraktion stellt sich einstimmig hinter Wahl von Sven Schulze zum Ministerpräsidenten

Nachfolge von Haseloff CDU, SPD und FDP in Sachsen-Anhalt ebnen Weg für Wahl von Sven Schulze zum Ministerpräsidenten

Zum 27. Januar will Ministerpräsident Haseloff zurücktreten, am Tag darauf soll Sven Schulze ins Amt gewählt werden. Für das bislang von ihm geführte Wirtschaftsministerium hat er jetzt einen Nachfolger angekündigt.

Von Hagen Eichler und Jan Schumann Aktualisiert: 13.01.2026, 09:14
Sven Schulze (links) soll am 28. Januar Ministerpräsident Reiner Haseloff beerben.
Sven Schulze (links) soll am 28. Januar Ministerpräsident Reiner Haseloff beerben. (Foto: picture alliance/dpa)

Magdeburg/MZ - Die Koalitionsparteien CDU, SPD und FDP in Sachsen-Anhalt haben erste Voraussetzungen dafür geschaffen, dass CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze Ende Januar im Landtag zum Ministerpräsidenten gewählt werden kann.