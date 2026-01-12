Nachfolge von Haseloff CDU, SPD und FDP in Sachsen-Anhalt ebnen Weg für Wahl von Sven Schulze zum Ministerpräsidenten

Zum 27. Januar will Ministerpräsident Haseloff zurücktreten, am Tag darauf soll Sven Schulze ins Amt gewählt werden. Für das bislang von ihm geführte Wirtschaftsministerium hat er jetzt einen Nachfolger angekündigt.