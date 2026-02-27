Rente erst mit 70 Jahren? Die Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau schlägt eine längere Lebensarbeitszeit vor, um den Wohlstand in Deutschland zu sichern. Wieso Gewerkschaften jetzt auf die Barrikaden gehen.

Sachsen-Anhalts Arbeitsministerin Petra Grimme-Benne (SPD) hält nichts vom Vorstoß der IHK für eine Rente mit 70.

Halle/MZ - Um die deutsche Wirtschaft leistungsfähig zu halten, fordert die Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK) eine Debatte über längere Lebensarbeitszeit. „Die Diskussion über eine Anhebung des Rentenalters darf nicht länger vertagt werden“, sagte IHK-Präsident Sascha Gläßer der MZ. Er schlägt die Anhebung des Rentenalters auf 70 Jahre vor.