Der True-Crime-Autor Bernd Kaufholz und der ehemalige Staatsanwalt Hendrik Weber erzählen spektakuläre Kriminalfälle aus Halle und dem südlichen Sachsen-Anhalt.

Von Anja Falgowski 27.02.2026, 17:06
Reporter und Schriftsteller: Bernd Kaufholz im Archiv (Foto: Andreas Stedtler)

Halle/Magdeburg/MZ. - Mit diesem Buch, sagt Bernd Kaufholz, habe er sich erstmals über die Datumsgrenze der deutschen Einheit hinausgewagt. 15 Bücher voller authentischer Kriminalfälle – plus zwei mit fiktiven Fällen – aus den ehemaligen Bezirken Halle und Magdeburg hat er bislang veröffentlicht.