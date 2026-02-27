Der True-Crime-Autor Bernd Kaufholz und der ehemalige Staatsanwalt Hendrik Weber erzählen spektakuläre Kriminalfälle aus Halle und dem südlichen Sachsen-Anhalt.

Halle/Magdeburg/MZ. - Mit diesem Buch, sagt Bernd Kaufholz, habe er sich erstmals über die Datumsgrenze der deutschen Einheit hinausgewagt. 15 Bücher voller authentischer Kriminalfälle – plus zwei mit fiktiven Fällen – aus den ehemaligen Bezirken Halle und Magdeburg hat er bislang veröffentlicht.