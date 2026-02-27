weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Neue Ära im Automobilbau: BMW-Werk in Leipzig: Erstmals werden humanoide Roboter eingesetzt

BMW startet in Europa eine neue Ära: Im Leipziger Werk werden humanoide Roboter in der Produktion eingesetzt. Durch KI und Sensoren kann die Maschine neben dem Menschen arbeiten.

Von Steffen Höhne Aktualisiert: 27.02.2026, 17:12
Der Roboter Aeon wird im Leipziger Werk zwar getrennt, aber nicht abgesperrt vom Menschen arbeiten.
München/Leipzig/MZ. - Die Montagebänder im BMW-Werk in Leipzig laufen im 60-Sekunden-Takt. So viel Zeit haben die Bandarbeiter, um etwa Kabel zu verlegen, Teile zu vernieten oder Sitze einzusetzen. Jede Minute läuft so ein neues Fahrzeug vom Band. Von 6 bis 24 Uhr wird produziert. Ohne hohe Automatisierung wäre das nicht zu schaffen.