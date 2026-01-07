Automobil Gegen den Trend - Wieso das BMW-Werk in Leipzig 2025 einen Produktionsrekord erzieltverbucht
259.430 Fahrzeuge liefen 2025 im Leipziger BMW-Werk vom Band – ein neuer Höchstwert in der 20-jährigen Werksgeschichte. Werkchefin Peterhänsel erklärt den Grund.
07.01.2026, 17:47
Leipzig/MZ. - Die deutsche Automobilbranche schwächelt: Gegen den Trend hat das BMW-Werk in Leipzig im vergangenen Jahr jedoch einen neuen Produktionsrekord erzielt. Gegenüber 2024 stieg die Produktion um gut fünf Prozent auf 259.430 Fahrzeuge – einen neuen Höchstwert in der 20-jährigen Werksgeschichte, teilte BMW am Mittwoch mit.