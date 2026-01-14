weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Kanzler in Halle: Merz ruft Wirtschaft zu Zuversicht auf: „Ich habe keine Zeit mehr für Pessimismus“

Kanzler in Halle Merz ruft Wirtschaft zu Zuversicht auf: „Ich habe keine Zeit mehr für Pessimismus“

In Halle attestiert Bundeskanzler Friedrich Merz der deutschen Wirtschaft echte Wachstumsprobleme. Zugleich ruft er Unternehmen aber zu Zuversicht auf – und verabschiedet sich emotional vom scheidenden Ministerpräsidenten Reiner Haseloff.

Von Jan Schumann 14.01.2026, 19:59
Sachsen-Anhalts designierter Ministerpräsident Sven Schulze (links) mit Kanzler Friedrich Merz (beide CDU) beim Neujahrsempfang der IHK und der Handwerkskammer in Halle.
Sachsen-Anhalts designierter Ministerpräsident Sven Schulze (links) mit Kanzler Friedrich Merz (beide CDU) beim Neujahrsempfang der IHK und der Handwerkskammer in Halle. (Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Willnow)

Halle/MZ - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die wirtschaftliche Lage in Deutschland als „sehr kritisch“ beurteilt. „Ich bin der Letzte, der das bestreitet“, sagte der CDU-Politiker am Mittwochabend auf dem Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer (IHK) und der Handwerkskammer in Halle. Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft sei aktuell „nicht da, wo sie sein sollte“, attestierte der Regierungschef.