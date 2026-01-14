In Halle attestiert Bundeskanzler Friedrich Merz der deutschen Wirtschaft echte Wachstumsprobleme. Zugleich ruft er Unternehmen aber zu Zuversicht auf – und verabschiedet sich emotional vom scheidenden Ministerpräsidenten Reiner Haseloff.

Merz ruft Wirtschaft zu Zuversicht auf: „Ich habe keine Zeit mehr für Pessimismus“

Sachsen-Anhalts designierter Ministerpräsident Sven Schulze (links) mit Kanzler Friedrich Merz (beide CDU) beim Neujahrsempfang der IHK und der Handwerkskammer in Halle.

Halle/MZ - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die wirtschaftliche Lage in Deutschland als „sehr kritisch“ beurteilt. „Ich bin der Letzte, der das bestreitet“, sagte der CDU-Politiker am Mittwochabend auf dem Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer (IHK) und der Handwerkskammer in Halle. Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft sei aktuell „nicht da, wo sie sein sollte“, attestierte der Regierungschef.