weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Wetteraufzeichnung: Kühler Sommer und wenig Regen: Das Wetter über Aschersleben und der Region im Jahresrückblick

EIL
Offiziell: Haseloff tritt als Ministerpräsident zurück – Schulze übernimmt
Offiziell: Haseloff tritt als Ministerpräsident zurück – Schulze übernimmt

Wetteraufzeichnung Kühler Sommer und wenig Regen: Das Wetter über Aschersleben und der Region im Jahresrückblick

Im Raum Aschersleben war 2025 – im Vergleich zu den Vorjahren – im Durchschnitt ein etwas wärmeres und trockeneres Jahr. Was die Daten aus der Mehringer Wetterstation noch zeigen.

Von Anja Riske 13.01.2026, 16:15
Die Jahresdurchschnittstemperatur in Aschersleben lag 2025 bei 10,36 Grad Celsius.
Die Jahresdurchschnittstemperatur in Aschersleben lag 2025 bei 10,36 Grad Celsius. (Foto: Frank Gehrmann/Archiv)

Aschersleben/MZ - Dieser Tage ist das Wetter wieder in aller Munde. So einiges hat es im noch jungen Jahr 2026 auch für den Raum Aschersleben schon bereitgehalten – vor allem der Jahreszeit entsprechend winterliche Temperaturen, Eis und Schnee. Doch wie kann in der Rückschau anhand der aufgezeichneten Daten das Wetter im vergangenen Jahr in der Region eingeschätzt werden?