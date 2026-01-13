Im Raum Aschersleben war 2025 – im Vergleich zu den Vorjahren – im Durchschnitt ein etwas wärmeres und trockeneres Jahr. Was die Daten aus der Mehringer Wetterstation noch zeigen.

Kühler Sommer und wenig Regen: Das Wetter über Aschersleben und der Region im Jahresrückblick

Aschersleben/MZ - Dieser Tage ist das Wetter wieder in aller Munde. So einiges hat es im noch jungen Jahr 2026 auch für den Raum Aschersleben schon bereitgehalten – vor allem der Jahreszeit entsprechend winterliche Temperaturen, Eis und Schnee. Doch wie kann in der Rückschau anhand der aufgezeichneten Daten das Wetter im vergangenen Jahr in der Region eingeschätzt werden?