Berga/MZ. - Die 50 Mitglieder des Dorfclubs Berga planen ein abwechslungsreiches Programm. Aber sie denken nicht nur an den eigenen Spaß. Jetzt haben sie für das Kinderhospiz Mitteldeutschland gespendet.

Mit ihrem Essensstand auf dem Nikolausmarkt in Berga hatten die Mitglieder einen Erlös von 300 Euro eingefahren, der nun an die Vertreter des Kinderhospizes überreicht wurde. „Damit möchten wir die wichtige Arbeit des Kinderhospizes Mitteldeutschland unterstützen“, sagt Dirk Mattausch, Vorsitzender des Dorfclubs Berga.

Aber auch sonst haben die Mitglieder des Dorfclubs bereits Anfang des neuen Jahres einen gut gefüllten Terminkalender. „Momentan sind wir dabei, für den karnevalistischen Nachtumzug einen Wagen zu gestalten“, sagt Dirk Mattausch. Damit will der Dorfclub die Jubilare des Bergaer Karnevals Clubs (BKC) besonders überraschen.

Planung für die Salat-Kirmes steht an

Wenn dieser erste große Einsatz beim 50-jährigen BKC-Jubiläum vorüber ist, werden sich die Vereinsmitglieder den Vorbereitungen der vereinseigenen Veranstaltung, der Bergaer Salatkirmes, widmen. Die Bergaer eröffnen wie jedes Jahr den Kirmesreigen in der Goldenen Aue. Diese wird vom 10. bis 12. Juli stattfinden. Da gibt es natürlich wieder einen Erbsbärumzug durch den Ort und einen Kirmesgottesdienst. Auch für die Jugend wird wieder eine Veranstaltung „Salatkirmesbeats“ geplant.

Außerdem übernehmen die Vereinsmitglieder auch in diesem Jahr die Bewirtung der Besucher des traditionellen Kirchweihkonzertes an der Petri-Pauli-Kirche. „Diese Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde hat sich in den vergangenen Jahren bewährt“, sagt Dirk Mattausch.

Vorstandswahl und Nikolausmarkt

Nach den regulären Vorstandswahlen, die in diesem Jahr wieder anstehen, wird sich der Dorfclub auch beim nächsten Nikolausmarkt wieder aktiv einbringen. Der Wechsel bei der Organisation vom Bergaer Gewerbeverein, zum Organisationsteam der Gemeinde und den örtlichen Vereinen wurde im vergangenen Jahr problemlos vollzogen.