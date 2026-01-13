weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  4. Warnung ignoriert: Jugendliche laufen über nur teilweise zugefrorene Saale in Bernburg und begeben sich in Lebensgefahr

Fotos von sechs Jugendlichen auf der gefrorenen Saale in Bernburg machen derzeit in sozialen Netzwerken die Runde und haben großes Unverständnis ausgelöst. So reagieren die Lebensretter.

Von Katharina Thormann 13.01.2026, 17:58
Mehrere Jugendliche wagten sich nahe des Fähranlegers in Bernburg auf die halb zugefrorene Saale.
Mehrere Jugendliche wagten sich nahe des Fähranlegers in Bernburg auf die halb zugefrorene Saale. (Foto: Carsten Müller)

Bernburg/MZ. - Diese Bilder haben sich wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien und auch beim Messenger-Dienst WhatsApp verbreitet. Darauf zu sehen: Sechs Kinder und Jugendliche, die mitten auf der zum Teil zugefrorenen Saale nahe des Fähranlegers und unterhalb des Schlosses in Bernburg stehen.