Ernüchterung in Siersleben Warum sich der Baustart der Umgehungsstraße L72 in Siersleben wieder verzögert
Siersleben/MZ/bth - Die seit Jahren geplante Ortsumgehung für Siersleben (L 72) kommt nur langsam voran. Das Vorhaben befindet sich seit Dezember 2022 im Planfeststellungsverfahren, wie die Landesregierung Sachsen-Anhalt auf eine Kleine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten René Barthel mitteilte.