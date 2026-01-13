Die Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordeneten René Barthel ist ernüchternd für die Siersleber: Die seit Jahren geplante Ortsumgehung für Siersleben (L 72) kommt nur langsam voran.

Warum sich der Baustart der Umgehungsstraße L72 in Siersleben wieder verzögert

In Siersleben wartet man schon seit Jahren darauf, dass endlich ein Termin für den Bau der Umgehung feststeht.

Siersleben/MZ/bth - Die seit Jahren geplante Ortsumgehung für Siersleben (L 72) kommt nur langsam voran. Das Vorhaben befindet sich seit Dezember 2022 im Planfeststellungsverfahren, wie die Landesregierung Sachsen-Anhalt auf eine Kleine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten René Barthel mitteilte.