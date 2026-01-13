Vier Personen gehörten zu den Aktivisten der „Letzten Generation“, die sich im Juni 2023 in Halle auf die Fahrbahn geklebt und für stundenlanges Verkehrschaos gesorgt hatten. Warum sie das Gericht mit einem Lächeln verließen.

Klimakleber in Halle vor Gericht - Das Ende ist überraschend

Eine kleine Gruppe von Sympathisanten der Klimaaktivisten zeigte vor dem Amtsgericht ihre Unterstützung mit Bannern und Plakaten.

Halle (Saale)/MZ. - Aktivisten der „letzten Generation“ hatten am 13. Juni 2023 um kurz nach 8 Uhr die Kreuzung Paracelsusstraße/B100 am Dessauer Platz für Autos blockiert. Mehrere Personen hatten sich mit Sekundenkleber auf dem Asphalt festgeklebt. Sie hielten Banner in den Händen und demonstrierten für mehr Klimaschutz. Jetzt standen vier von ihnen in Halle vor dem Amtsgericht.