Technisches Hilfswerk Halle Warum THW-Helfer Wände und Decken der Alten Großbäckerei in Hettstedt durchbrachen
Mit schwerem Gerät rückte eine Bergungseinheit des THW Halle in das im Rückbau befindliche Gebäude in Hettstedt ein. Vor Ort durchbrachen die Einsatzkräfte Wände und Decken.
10.02.2026, 14:00
Hettstedt/MZ. - Jede Menge Lärm, Staub, Dreck und hohe körperliche Belastung, aber die neun THW-Helfer haben jede Minute im sich mitten im Abriss befindlichen Gebäude der Alten Großbäckerei in Hettstedt genossen.