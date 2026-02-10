Mit schwerem Gerät rückte eine Bergungseinheit des THW Halle in das im Rückbau befindliche Gebäude in Hettstedt ein. Vor Ort durchbrachen die Einsatzkräfte Wände und Decken.

Warum THW-Helfer Wände und Decken der Alten Großbäckerei in Hettstedt durchbrachen

Hettstedt/MZ. - Jede Menge Lärm, Staub, Dreck und hohe körperliche Belastung, aber die neun THW-Helfer haben jede Minute im sich mitten im Abriss befindlichen Gebäude der Alten Großbäckerei in Hettstedt genossen.