Auf die ehrenamtlichen Feuerwehrleute im Mansfelder Grund-Helbra kommt mehr Verantwortung zu - nicht ganz freiwillig. Das hängt auch mit einer Absage aus der Lutherstadt Eisleben zusammen.

Drehleitern leisten wichtige Hilfe unter anderem beim Löschen von Bränden.

Helbra/MZ. - Die Tage sind gezählt, an denen die Feuerwehrleute der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra bei Bedarf nicht auf eine eigene Drehleiter zurückgreifen können. Der Einzug der modernen Technik steht kurz bevor.