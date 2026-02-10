weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Spezialtechnik geordert: Mansfelder Grund-Helbra: Feuerwehrleute holen modernes Drehleiterfahrzeug selbst in Karlsruhe ab

Auf die ehrenamtlichen Feuerwehrleute im Mansfelder Grund-Helbra kommt mehr Verantwortung zu - nicht ganz freiwillig. Das hängt auch mit einer Absage aus der Lutherstadt Eisleben zusammen.

Von Daniela Kainz 10.02.2026, 14:00
Drehleitern leisten wichtige Hilfe unter anderem beim Löschen von Bränden. (Symbolfoto: Feuerwehr Könnern)

Helbra/MZ. - Die Tage sind gezählt, an denen die Feuerwehrleute der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra bei Bedarf nicht auf eine eigene Drehleiter zurückgreifen können. Der Einzug der modernen Technik steht kurz bevor.