weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Weltgrößte Rosensammlung: Ausblick auf Rosariums-Jubiläum 2028 in Sangerhausen (mit Galerie historischer Fotos)

Weltgrößte Rosensammlung Ausblick auf Rosariums-Jubiläum 2028 in Sangerhausen (mit Galerie historischer Fotos)

Das Sangerhäuser Europa-Rosarium feiert in zwei Jahren seinen 125. Geburtstag. Die MZ erinnert mit alten Bildern an die 50-Jahr-Feier des Rosengartens.

Von Steffi Rohland und Frank Schedwill 10.02.2026, 14:00
Aus Anlass des Jubiläums gab es einen großen Festumzug durch die Stadt.
Aus Anlass des Jubiläums gab es einen großen Festumzug durch die Stadt. (Fotos: Sammlungen Bernhard Richter, Klaus Winterfeld, Heinz Hintze, Jörg Hintze und Günther Wagner)

Sangerhausen/MZ. - Im Jahr 2028 steht der 125. Geburtstag des Sangerhäuser Europa-Rosariums an. Weil dieses Ereignis in der weltweit größten Rosensammlung besonders gefeiert werden soll, sind unter anderem bereits Planungen beim Förderverein „Freunde des Rosariums Sangerhausen“ angelaufen.