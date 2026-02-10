Das Sangerhäuser Europa-Rosarium feiert in zwei Jahren seinen 125. Geburtstag. Die MZ erinnert mit alten Bildern an die 50-Jahr-Feier des Rosengartens.

Aus Anlass des Jubiläums gab es einen großen Festumzug durch die Stadt.

Sangerhausen/MZ. - Im Jahr 2028 steht der 125. Geburtstag des Sangerhäuser Europa-Rosariums an. Weil dieses Ereignis in der weltweit größten Rosensammlung besonders gefeiert werden soll, sind unter anderem bereits Planungen beim Förderverein „Freunde des Rosariums Sangerhausen“ angelaufen.