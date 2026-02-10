Der Ascherslebener Carnevalsclub Union geht im Ascherslebener Bestehornhaus in die heiße Phase der Session. Hier unsere Fotos vom diesjährigen Programm.

Zugabe! Zugabe! Die Sitzung des ACC Union im Ascherslebener Bestehornhaus in Bildern

Bunt und gut gelaunt präsentierte sich der ACC Union am Sonnabendabend bei der Faschingssitzung im großen Saal des Ascherslebener Besthornhauses. So auch beim Showtanz der Prinzengarde.

Aschersleben/MZ/fge - Wenn die Anzahl der vom Publikum geforderten Zugaben ein Gradmesser dafür ist, wie das Programm bei den Jecken im Saal ankommt, dann hat der Ascherslebener Carneval Club Union (ACC) am Sonnabend im großen Saal des Bestehornhauses wohl jede Menge richtig gemacht. Egal ob Prinzengarde, Kinder- oder Mittlere Garde, die Lollypops oder das Männerballett – die bunt kostümierten Karnevalfans im Saal feierten jeden einzelnen Programmpunkt mit viel Applaus und ließen die tanzenden und singenden Protagonisten des Vereins erst nach einer weiteren kurzen Einlage vom Parkett nach draußen ziehen.

Einzug des Männerchors, bei dem am Ende die Vereinshymne „Ein schöner weißer Arsch“ nicht fehlen durfte. (Foto: Frank Gehrmann)

Schon beim Programm hielt es Rüdiger Schulz nicht mehr auf seinem Stuhl und er wagte ein Tänzchen. (Foto: Frank Gehrmann)

Katrin Eckstein (vorn), Heike Lingelbach (2. v. r.) und Martina Knortz (re.) wurden für 25 Jahre im ACC ausgezeichnet. (Foto: Frank Gehrmann)

Rock’n’Roll mit der Kindergarde – das Publikum hat die Kleinen gefeiert und forderte auch hier eine Zugabe. (Foto: Frank Gehrmann)

Das Abschlussbild auf der Bühne im Bestehornhaus – die Stimmung war nach zwei Stunden Programm auf dem Höhepunkt. (Foto: Frank Gehrmann)

Spontan bildete sich eine Polonaise, die einmal quer durch den ganzen Saal zog. (Foto: Frank Gehrmann)

Bei der Zugabe des Männerballetts waren auch alle anderen Formationen und das Publikum mit dabei. (Foto: Frank Gehrmann)

Das Prinzenpaar Katja I. und Ralf III. marschiert in den Saal ein. (Foto: Frank Gehrmann)

Immer wieder ist schon beim Programm das Publikum in die Darbietungen mit eingestiegen. (Foto: Frank Gehrmann)

In der Bütt – Achtung, Wortspiel! – debüttierte neben den Routiniers Andreas Rossa und Heike Lingelbach die 16-jährige Nele, die über die Probleme einer Teenagerin auf dem Weg zum Erwachsenwerden (das Problem ist oftmals männlich) philosophierte. So vergingen zwei Stunden Programm wie im Flug. Aschersleben, helau!