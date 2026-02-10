Feiern in der fünften Jahreszeit Zugabe! Zugabe! Die Sitzung des ACC Union im Ascherslebener Bestehornhaus in Bildern
Der Ascherslebener Carnevalsclub Union geht im Ascherslebener Bestehornhaus in die heiße Phase der Session. Hier unsere Fotos vom diesjährigen Programm.
Aschersleben/MZ/fge - Wenn die Anzahl der vom Publikum geforderten Zugaben ein Gradmesser dafür ist, wie das Programm bei den Jecken im Saal ankommt, dann hat der Ascherslebener Carneval Club Union (ACC) am Sonnabend im großen Saal des Bestehornhauses wohl jede Menge richtig gemacht. Egal ob Prinzengarde, Kinder- oder Mittlere Garde, die Lollypops oder das Männerballett – die bunt kostümierten Karnevalfans im Saal feierten jeden einzelnen Programmpunkt mit viel Applaus und ließen die tanzenden und singenden Protagonisten des Vereins erst nach einer weiteren kurzen Einlage vom Parkett nach draußen ziehen.
In der Bütt – Achtung, Wortspiel! – debüttierte neben den Routiniers Andreas Rossa und Heike Lingelbach die 16-jährige Nele, die über die Probleme einer Teenagerin auf dem Weg zum Erwachsenwerden (das Problem ist oftmals männlich) philosophierte. So vergingen zwei Stunden Programm wie im Flug. Aschersleben, helau!