Krankentransporte und Eventfahrten Neustart auf vier Rädern: Marcel Leidel aus Aken macht sich mit Fahrdienst selbstständig
Marcel Leidel hat sich mit einem Fahrdienst selbstständig gemacht. Im Gebiet Aken, Köthen, Zerbst und Osternienburg bietet er vor allem Krankentransporte, aber auch Eventfahrten an.
10.02.2026, 14:02
Köthen/MZ. - Mit 41 Jahren hat Marcel Leidel noch einmal die Schulbank gedrückt. Drei Monate lang hieß es „lernen, lernen, lernen“: Alles über Buchhaltung, Arbeitsgesetz, Steuern, Abrechnung und noch vieles mehr. Denn das alles war Teil der großen Fachkundeprüfung für Taxen- und Mietwagenverkehr, die er im vergangenen Jahr abgelegt hat, um sich mit einem eigenen Fahrdienst selbstständig zu machen.