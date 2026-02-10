Marcel Leidel hat sich mit einem Fahrdienst selbstständig gemacht. Im Gebiet Aken, Köthen, Zerbst und Osternienburg bietet er vor allem Krankentransporte, aber auch Eventfahrten an.

Neustart auf vier Rädern: Marcel Leidel aus Aken macht sich mit Fahrdienst selbstständig

Marcel Leidel hat sich dieses Jahr mit seinem „Elbe-Fahrdienst“ selbstständig gemacht und dafür einen speziellen Wagen anfertigen lassen.

Köthen/MZ. - Mit 41 Jahren hat Marcel Leidel noch einmal die Schulbank gedrückt. Drei Monate lang hieß es „lernen, lernen, lernen“: Alles über Buchhaltung, Arbeitsgesetz, Steuern, Abrechnung und noch vieles mehr. Denn das alles war Teil der großen Fachkundeprüfung für Taxen- und Mietwagenverkehr, die er im vergangenen Jahr abgelegt hat, um sich mit einem eigenen Fahrdienst selbstständig zu machen.