Die Zeitung „Merseburger Korrespondent“ schreibt Anfang Januar 1924 eine ganze Artikelserie darüber, dass endlich Schlittschuhlaufen auf dem Gotthardteich möglich war. Was damals binnen weniger Tage auf die Beine gestellt wurde.

Wie 1924 binnen einer Woche der Merseburger Eisklub gegründet wurde

Diese historische Ansichtskarte „Merseburg – Gotthardsteich im Winter“ mit zahlreichen Schlittschuhläufern auf dem zugefrorenen Teich und im Hintergrund der damaligen Uferbebauung ist datiert von 1912.

Merseburg/MZ. - Früher war mehr Winter? Auf jeden Fall hatten die Merseburger vor über 100 Jahren eine Freizeitattraktion mehr an solch kalten Tagen wie diesen. Sie frönten dem Schlittschuhlaufen auf dem Gotthardteich. Festgehalten ist das unter anderem auf einer Merseburger Ansichtskarte aus dem Jahr 1912, die sich heute im Besitz des Vereins Geschichtswerkstatt Merseburg-Saalekreis befindet.