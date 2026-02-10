Eislaufen auf dem Gotthardteich Wie 1924 binnen einer Woche der Merseburger Eisklub gegründet wurde
Die Zeitung „Merseburger Korrespondent“ schreibt Anfang Januar 1924 eine ganze Artikelserie darüber, dass endlich Schlittschuhlaufen auf dem Gotthardteich möglich war. Was damals binnen weniger Tage auf die Beine gestellt wurde.
10.02.2026, 16:00
Merseburg/MZ. - Früher war mehr Winter? Auf jeden Fall hatten die Merseburger vor über 100 Jahren eine Freizeitattraktion mehr an solch kalten Tagen wie diesen. Sie frönten dem Schlittschuhlaufen auf dem Gotthardteich. Festgehalten ist das unter anderem auf einer Merseburger Ansichtskarte aus dem Jahr 1912, die sich heute im Besitz des Vereins Geschichtswerkstatt Merseburg-Saalekreis befindet.