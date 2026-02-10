Die Entscheidung des Naumburger Gemeinderats zum Bebauungsplan für das Ex-JVA-Gelände könnte hinfällig werden – aufgrund einer möglichen Befangenheit eines Stadtrats. Was die Bürgerinitiative aufgedeckt hat und was die möglichen Folgen sind.

Die abgerissene JVA neben und hinter dem Schwurgerichtsgebäude: Wird hier wirklich schon in wenigen Monaten eifrig gebaut?

Naumburg. - Es war eine der umstrittensten Entscheidungen in den vergangenen Jahren in Naumburg, obgleich sie am 10. Dezember mit 27 Ja-Stimmen, drei Enthaltungen und acht Gegenstimmen im Gemeinderat gar nicht so knapp ausfiel. Auf jeden Fall schien es so, als ob nun der Weg für eine Bebauung des ehemaligen JVA-Geländes am Salztor frei ist.