Baupläne an der Kreuzung von B87, B88 und B180: Der Naumburger Gemeinderat hat über die Zukunft des ehemaligen JVA-Geländes am Salztor entschieden. Wie die Mehrheit aussah, wie argumentiert wurde.

Die Gemeinderatssitzung zur Bebauung des ehemaligen JVA-Geländes fand im Bundessprachenamt statt.

Naumburg. - Der imposante Tagungsraum des Bundessprachenamtes bot den passenden Rahmen für die wohl am meisten erwartete Entscheidung des Naumburger Gemeinderates in diesem Jahr. Auf der Tagesordnung stand „nur“ ein Bebauungsplan, für den Rat ust das normalerweise ein unspannendes Alltagsgeschäft. Doch Oberbürgermeister Armin Müller (CDU) wies auf die Besonderheit des Bebauungsplans „Nr. 30 Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-Geländes“ hin. „Noch nie sind bei uns so viele Stellungnahmen zu einem B-Plan eingegangenen“, sagte er. 82 waren es, die von „Trägern öffentlicher Belange“ und Bürgern eingereicht wurden.