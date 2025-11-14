Die Naumburger Stadtverwaltung bündelt auf 350 Seiten die vielen Hinweise und Einwände zur Änderung des Bebauungsplans für das Ex-JVA-Gelände. Nun entscheidet der Gemeinderat. Was das DRK und die Bürgerinitiative dazu sagen.

Bau-Projekt am Naumburger Salztor nimmt eine weitere Hürde

Eine aktuelle Visualisierung nach der Kritik und den daraus erfolgten Anpassungen: So könnte der vordere Bereich des Ex-JVA-Geländes einmal aussehen, wenn der Gemeinderat der B-Plan-Änderung zustimmt und DRK und Landkreis ihre Vorhaben für ein Betreutes Wohnen (l.) und eine neue Rettungswache (r.) dann auch umsetzen.

Naumburg. - Was und wie darf auf dem ehemaligen JVA-Gelände am Naumburger Salztor gebaut werden? Viele Dutzende Einwände und Hinweise von interessierten Bürgern, aber auch Behörden und Institutionen sind dazu im Rathaus eingegangen. Auf 350 Seiten wurden die Stellungnahmen von der Stadtverwaltung gebündelt. Für jedermann sind sie seit Freitag online einsehbar.