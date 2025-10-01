Darum lehnt die Bürgerinitiative die Bebauungspläne auf dem einstigem JVA-Gelände am Salztor ab – Anhörung vor großem Publikum.

Letzter Planungsstand und Kritikpunkt zugleich: der Platz um das ehemalige und unter Denkmalschutz stehende Schwurgerichtsgebäude am Naumburger Salztor. Links der viergeschossige DRK-Bau für Betreutes Wohnen, rechts die Rettungswache des Kreises, hinten Stadtvillen.

Naumburg. - Wie soll der Platz um das denkmalgeschützte Schwurgerichtsgebäude am Naumburger Salztor einmal aussehen? Greifen die Pläne eines Leipziger Investors, dort neben vier Stadtvillen einen vierstöckigen Komplex für Betreutes Wohnen des DRK und die Rettungswache des Burgenlandkreises zu errichten? Eine Bürgerinitiative macht Druck, dass es nicht so kommt, und konnte erreichen, dass der B-Plan in wichtigen Details schon abgeändert wurde. Über 1.200 Unterschriften wurden gesammelt und erwirkt, dass der Gemeinderat einen Anwohnerantrag hört, berät und bestenfalls in die Abwägung einfließen lässt. Am Ende könnte unter Würdigung der Einwände ein wiederum geänderter Bebauungsplan stehen. Ob es so weit kommt, ist völlig unklar. Noch im Mai hatte sich der Gemeinderat mit deutlicher Mehrheit zum Bauvorhaben positioniert.