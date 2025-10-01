In Braunsbedra ist ein 18-Jähriger von unbekannten Tätern mit einer Soft-Air-Waffe beschossen worden, nachdem er sie wegen eines zerstörten Fensters verfolgt hatte.

Braunsbedra. – In Braunsbedra (Saalekreis) ist ein 18-Jähriger in der Nacht zu Mittwoch mit einer Soft-Air-Waffe angegriffen worden, teilt die Polizei mit.

Demnach sei der junge Mann in der Nacht von einem lauten Knall aufgeschreckt worden, bei dem ein Fenster des Wohnhauses zerbrach. Als er auf die Straße geschaut habe, habe er vier unbekannte Personen gesehen.

Er sei den Tatverdächtigen nachgelaufen und habe diese einholen können. Daraufhin, so die Polizei, habe einer der Jugendlichen mehrfach mit einer Soft-Air-Waffe auf den 18-Jährigen geschossen.

Dieser sei mehrfach am Oberkörper getroffen worden und habe die Verfolgung wegen kurzzeitiger Schmerzen abgebrochen. Er habe dann die Polizei informiert und Anzeige wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung erstattet.

Die Polizei habe die tatverdächtigen Jugendlichen in der Nähe nicht mehr auffinden können.