An den Adventsvormittagen lädt das Eventlokal „Unter Freunden“ in Mügeln auf seine spezielle Art zum gemütlichen Frühstück ein. Womit Madlen Schaller-Bock und Team noch punkten.

Eigentlich ist es die Foto-Ecke für Hochzeitspaare und Partygäste. Doch fürs MZ-Foto nehmen Madlen Schaller-Bock (links) und Annelie Hensel vom Eventlokal „Unter Freunden“ selbst einmal in den bequemen Sesseln Platz.

Mügeln/MZ. - Noch zweimal in der Vorweihnachtszeit begrüßen Madlen Schaller-Bock und ihre Eventmanagerin Annelie Hensel plus Team Gäste zum Adventsfrühstück. Vergangenen Sonnabend, als die MZ zum Gespräch ins Eventlokal „Unter Freunden“ in Mügeln hereinschaute, sagte die Chefin: „Gestern sind die letzten beiden Plätze gebucht worden.“ Am zweiten Advent begann das Team, die diesjährigen Frühstücke vor dem Fest auszurichten. An diesem Sonntag ist das nächste und dann noch einmal am vierten Advent.