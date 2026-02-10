Die Chefin des Dessauer Zoofachgeschäfts Kaiser steht vor großen Problemen. Die Behörden haben ein gesamtes Einkaufszentrum in Halle geschlossen. Hat ihre Filiale dort eine Zukunft?

Nach Center-Schließung in Halle: Zoogeschäft mit Filiale in Dessau nimmt Tiere auf

Andreas Jahn arbeitete eigentlich in der halleschen Filiale von Zoo Kaiser. Er kümmerte sich um den Umzug der Tiere nach Dessau.

Dessau/Halle/MZ. - „Es ist einfach ungerecht“, sagt Vera Kaiser und muss mit ihren Gefühlen kämpfen. „Wir haben nichts falsch gemacht. 21 Jahre lang haben wir einen guten Job gemacht, vor allem die Mitarbeiter. Und nun sind wir völlig unverschuldet in so einer Lage.“