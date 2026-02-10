Nach Frost und Schnee haben sich zahlreiche Hohlräume auf den Straßen in und um Bernburg aufgetan. Wann diese verfüllt werden.

Ein großes Schlagloch hat sich auf der Karlstraße gebildet.

Bernburg/MZ. - Jetzt, wo Schnee und Eis weggetaut sind, treten sie zum Vorschein: unzählige Schlaglöcher auf den Straßen in und um Bernburg. Und das bekommen vor allem Autofahrer zu spüren, wenn es plötzlich heftig rumpelt, weil es zu spät war zum Ausweichen. Die Folge: ein geplatzter Reifen, verformte Felgen oder beschädigte Stoßdämpfer. Um das zu verhindern, muss man derzeit an einigen Stellen im Stadtgebiet besonders vorsichtig fahren.