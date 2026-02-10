Aus altem Besteck wird neuer Schmuck: In einem kleinen Laden in der Innenstadt von Halle fertigt eine Schmuckdesignerin Unikate – oft aus Dingen mit Geschichte und mit dem Gedanken des Upcyclings.

Mit Video: Upcycling im Schmuckraum in Halle: Wie Omas alte Gabel zur neuen Halskette wird

In ihrem Laden stellt Dana Andr an einer Werkbank Schmuck selbst her.

Halle (Saale)/MZ. - Was passiert mit einer alten Gabel, die niemand mehr benutzt? Wegwerfen – oder umarbeiten? Im „Schmuckraum“ in Halles Innenstadt entstehen aus Besteck, alten Schmuckstücken und mitgebrachten Erinnerungen neue Ketten, Ringe und Ohrringe. Es geht um Handwerk, Upcycling – und darum, Dingen ein zweites Leben zu geben.