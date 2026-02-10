Am 14. Februar wird wieder Valentinstag gefeiert. Welche Angebote es in und rund um Aschersleben an diesem Tag gibt.

„Ich liebe dich!“ – das kann man auf viele Arten sagen. Wer den Valentinstag als Anlass nimmt, hat die Qual der Wahl.

Aschersleben/MZ - Rote Rosen können, müssen es aber nicht immer sein. Oft ist es gemeinsame Zeit, über die sich die Liebsten besonders freuen. Zum Valentinstag, der am 14. Februar natürlich auch in Aschersleben und im Seeland gefeiert wird, gibt es da einige Angebote.

1. Wie Prinz und Prinzessin in einem Schloss

Einen „unvergesslichen Valentinsabend in romantischer Atmosphäre“ soll es am Freitag und am Sonnabend, 13. und 14. Februar, auf dem Schloss Hohenerxleben geben. Das Ensemble Theatrum verspricht kulinarische Köstlichkeiten und musikalische Highlights. Denn Lucia Keller will beliebte Liebeslieder singen und in eine Welt aus Liebe und Leidenschaft entführen. Start ist jeweils um 18.30 Uhr. Eine Reservierung unter der Telefonnummer 03925/98 90 66 ist erforderlich.

2. Tierische Grüße von historischem Liebespaar

Bonnie und Clyde sind eines der berühmtesten Paare, über die man noch heute spricht. Das Gaunerduo zog während der Weltwirtschaftskrise schießend und raubend durch den Mittleren Westen Amerikas. Bonnie und Clyde aus dem Ascherslebener Zoo – ein imposantes Uhu-Paar – ist da weitaus harmloser, aber ebenso eng verbandelt. Ein Besuch in der Einrichtung lohnt sich also auch am Valentinstag. „Wir haben ganz viele Pärchen hier“, denkt Holger Zufelde von der Zooleitung neben den Uhus an Esel, Brazza- und Diana-Meerkatzen, an Krokodile, viele Eulenarten und natürlich die Unzertrennlichen, die als Liebesvögel gelten. „Ganz neu ist unser Salzkatzenpaar“, berichtet Zufelde von einem jungen Kater, der gerade aus Bratislava nach Aschersleben gekommen ist.

3. Kriminelle Energie am Valentinstag

Natürlich kann es auch auf der Bühne kriminell zugehen: „Der Mann, der Sherlock Holmes war“ ist ein besonderes Gastspiel, das am Sonnabend im Theater Eisleben aufgeführt wird. Das Musical des Harztheaters mit Spielwitz und Charme, das Krimi und Lovestory verbindet, startet am 14. Februar, um 19.30 Uhr. Karten gibt es an der Theaterkasse und unter Tel. 03475/60 20 70.

4. Dem Partner die Sterne zu Füßen legen

Wenn man seinem Liebsten die Sterne vom Himmel holen möchte, ist dies im Ascherslebener Planetarium möglich. Am 15. Februar und damit einen Tag nach dem Valentinstag beginnt um 13 Uhr ein Vortrag, in dem es um den aktuellen Sternenhimmel über Aschersleben geht.

5. Wenn nicht nur die Wangen glühen

Eierpunsch und Glühwein, Bratwurst und Boulette: Die Interessengemeinschaft „Sauberes Winningen“ mag es am Valentinstag kuschelig und lädt am 14. Februar, ab 17 Uhr zum Winterglühen auf den Teichberg von Winningen ein. Dort sind nicht nur die Bürger aus dem Ort willkommen.

6. Liebe auf der großen Leinwand

Wer sich gemütlich zurücklehnen und einfach nur einen Liebesfilm genießen möchte, kann dies auch im Kinosessel tun. Im Ascherslebener Filmpalast wird am Valentinstag der Streifen „Wuthering Heights – Sturmhöhe“ über die Leinwand flimmern. „Das ist ein richtiger Mädchenfilm“, meint Kinobetreiber Martin Rothe. Schließlich geht es um eine Romanze im England des 19. Jahrhunderts, um Schicksal, Leidenschaft und Emotionen. Der Film, der übrigens am morgigen Mittwoch in Aschersleben bereits als „Ladies Preview“ gezeigt wird, startet am Sonnabend um 17.30 und 20.15 Uhr.

7. Liebe darf natürlich auch lustig sein

Nein, ein normales Date ist das wohl nicht. Doch wer es verrückt und lustig mag, ist hier genau richtig: Denn am Sonnabend, 14. Februar, laden die Ascherslebener Jecken vom ACC ab 19.19 Uhr zur Faschingssitzung ins Bestehornhaus ein. Natürlich darf man sich als Valentina und Valentino verkleiden, als Herzdame oder Amor. Es gibt noch ein paar wenige Karten.

8. Valentins-Gourmet-Konzert

Egal, ob frisch verliebt oder verheiratet, in Begleitung oder allein – der Graue Hof in Aschersleben verspricht einen romantischen Abend mit Sektempfang und Rosen zur Begrüßung, einem köstlichen Buffet und einem ausgezeichneten Live-Konzert mit JANNA. Beginn ist Samstag, 14. Februar, um 19.00 Uhr. Es wird um eine vorherige Reservierung gebeten.

9. Blümchen gehen auch als Fotos

Wer seinem Partner Blümchen schenken möchte, kann dies am Sonnabend auch visuell. Sozusagen. Denn da wird im Schackstedter Seminarhaus des Vereins „Natur und Handwerk“, Bellebener Weg 1, um 14 Uhr die Fotoausstellung von Doris Löchte eröffnet. Sie zeigt jede Menge Fotografien von Blumen, aber auch von Bäumen und Pilzen, aus ungewöhnlichen Perspektiven. Horst Zimmermann hält zugleich einen Vortrag über die botanischen Kostbarkeiten der Region.