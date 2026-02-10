Mit dem geplanten Neubau der Sporthalle und weiteren Projekten auf dem Vereinsgelände will der SV Blau-Weiß Günthersdorf sportlich wie infrastrukturell den nächsten großen Schritt gehen. Wie man sich im Verein darauf vorbereitet.

Neues Zentrum im Dorf: Welche Maßnahmen der SV Blau-Weiß Günthersdorf in diesem Jahr plant

Vereinspräsident Thomas Wolf freut sich auf die Herausforderungen der kommenden Monate.

Günthersdorf/MZ. - „Dieses Jahr trennt sich die Spreu vom Weizen“, sagt Thomas Wolf, Vereinsvorsitzender des SV Blau-Weiß Günthersdorf. Es ist ein großes Jahr, das dem Sportverein bevorsteht. Allen voran durch den geplanten Ersatzneubau der Sporthalle, der bereits im Doppelhaushalt 2026/2027 der Stadt Leuna verankert ist. Noch in diesem Jahr soll es mit der Baumaßnahme losgehen.