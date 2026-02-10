weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Streit um Kreisumlage: „Kurz vor der Zwangsverwaltung“ - CDU-Fraktionschef wirbt im Kreistag von Mansfeld-Südharz für einen Kompromiss

Streit um Kreisumlage „Kurz vor der Zwangsverwaltung“ - CDU-Fraktionschef wirbt im Kreistag von Mansfeld-Südharz für einen Kompromiss

Die CDU-Fraktion will am Mittwoch einen Kreisumlage-Hebesatz von 40,9 Prozent vorschlagen. Warum Fraktionschef Gerd Wyszkowski Alarm schlägt und wie die Chancen auf eine Mehrheit stehen.

Von Grit Pommer 10.02.2026, 11:27
Der Haushalt für dieses Jahr steht im Kreistag erneut zum Beschluss an.
Der Haushalt für dieses Jahr steht im Kreistag erneut zum Beschluss an. Screenshot: G. Pommer

Sangerhausen/MZ. - Den Kreistagstagsbeschluss zum Haushalt 2026 für Mansfeld-Südharz hat das Landesverwaltungsamt (LVA) beanstandet, am Mittwoch stehen Haushalt und Konsolidierungskonzept erneut auf der Tagesordnung. Ein Grund für die Beanstandung war der Hebesatz für die Kreisumlage - 35 Prozent befand das LVA als zu niedrig.