Die CDU-Fraktion will am Mittwoch einen Kreisumlage-Hebesatz von 40,9 Prozent vorschlagen. Warum Fraktionschef Gerd Wyszkowski Alarm schlägt und wie die Chancen auf eine Mehrheit stehen.

„Kurz vor der Zwangsverwaltung“ - CDU-Fraktionschef wirbt im Kreistag von Mansfeld-Südharz für einen Kompromiss

Der Haushalt für dieses Jahr steht im Kreistag erneut zum Beschluss an.

Sangerhausen/MZ. - Den Kreistagstagsbeschluss zum Haushalt 2026 für Mansfeld-Südharz hat das Landesverwaltungsamt (LVA) beanstandet, am Mittwoch stehen Haushalt und Konsolidierungskonzept erneut auf der Tagesordnung. Ein Grund für die Beanstandung war der Hebesatz für die Kreisumlage - 35 Prozent befand das LVA als zu niedrig.