Brehna/MZ. - Unbekannte Täter haben am Mittwoch, 4. Februar, ein hochwertiges Fahrrad aus einer S-Bahn gestohlen. Das hat am Montag die Bundespolizei gemeldet – verbunden mit einem Zeugenaufruf, der ein Foto des Fahrrads enthielt.

Die S8 war am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der Fahrt von Bitterfeld nach Halle gewesen. Der Eigentümer hatte sein weißes Rennrad der Marke„Cube Cross Race C:62“ im Fahrradabteil der Bahn abgestellt und sich in ein anderes Abteil gesetzt, von dem er allerdings keine Sicht auf sein Fahrrad hatte. Das nutzten die Diebe.

Dieses helle Rennrad der Marke Cube wurde aus einer S8 bei Brehna gestohlen. Foto: Bundespolizei

Nach dem Halt des Zuges am Hauptbahnhof Halle bemerkte der Mann den Diebstahl. Der darauf angesprochene Zugbegleiter gab an, dass beim Halt der S-Bahn am Bahnhof Brehna ein bislang unbekannter Mann den Zug mit einem weißen Rennrad verlassen habe. Der Geschädigte begab sich im Anschluss persönlich zum Bundespolizeirevier Halle und erstattete Anzeige.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet und bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer hat am Mittwoch, 4. Februar, im Zeitraum von 16.06 Uhr bis 16.31 Uhr in der S8 oder am Bahnhof in Brehna verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zu der Person geben, die ein weißes Rennrad der Marke„Cube Cross Race C:62“ mit sich führte oder dieses möglicherweise zum Kaufangeboten hat?

Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Telefon: 0391/56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline(Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.