  4. Karneval: Überraschung auf der Bühne - Bernburgs Tanzmariechen erhält emotionalen Heiratsantrag

Die Besucher der ersten Prunksitzung des Bernburger Karnevalclubs haben am Wochenende einen ganz besonderen Moment erleben dürfen. Welche Highlights es noch gegeben hat.

Von Katharina Thormann Aktualisiert: 09.02.2026, 17:47
Tanzmariechen Anne Schmidt erhielt nach ihrem Auftritt (Foto, l.) von ihrem (Tanz-)Partner einen Heiratsantrag und das Publikum tobte.
Tanzmariechen Anne Schmidt erhielt nach ihrem Auftritt (Foto, l.) von ihrem (Tanz-)Partner einen Heiratsantrag und das Publikum tobte. (Foto: K. Thormann)

Bernburg/MZ. - Tosender Beifall, Jubelrufe, Freudentränen. Doch all das war ausnahmsweise nicht wegen eines Auftritts auf der Bühne zu erleben gewesen, sondern wegen des wohl emotionalsten Moments am Samstagabend im Salzwerk Bernburg.