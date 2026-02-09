In der ehemaligen Tankstelle an der Magdeburger Straße in Roßlau wurde einst Thüringer Rostbratwurst verkauft. Nun hat dort der Drive-in-Dönerladen „Neffis“ eröffnet.

Dessau-Roßlau/MZ. - Am Montag war es soweit: Nach mehreren Monaten Umbau und Sanierung hat der Betreiber des Dessauer Schnellrestaurants „Mola“, Mohamed Gönen, seinen neuen Standort „Neffis“ in Roßlau eröffnet. In der ehemaligen Tankstelle wurde bis vor etwa einem Jahr Thüringer Rostbratwurst verkauft. Nun gehen Döner, Burger, Pommes, Salate und Getränke über den Tresen – auch das Ranfahren und Bestellen aus dem Auto (Drive-in) ist in der Magdeburger Straße 23 nun möglich.