Das Unternehmen aus Naumburg ist seit 30 Jahren IT-Spezialist. Wie der jüngste Angestellte und eine langjährige Mitarbeiterin in einer Branche agieren, die permanentem Wandel unterworfen ist.

Naumburg. - „Nils scheint einer der letzten zu sein, die nicht einfach nur einen Job wollen, sondern diesen auch richtig verinnerlichen und bei der Sache sind.“ Thomas Reichenbach, Geschäftsführer der Bits GmbH in Naumburg, spielt damit auf ein Problem an, das branchenübergreifend zu spüren ist: nicht nur schlichtweg der Mangel an Fachkräften, sondern der Umstand, dass junger Nachwuchs kaum zu haben ist. Regelmäßig bildet der Computer- und Bürosysteme-Ausstatter, der mittlerweile 30 Jahre besteht, Lehrlinge aus, doch derzeit gibt es keinen. Schlechtes Grundlagenwissen, eine zweifelhafte Arbeitseinstellung und mangelndes Interesse am Beruf – Gründe für eine Nichteignung gibt es leider reichlich.