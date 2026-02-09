Der Ascherslebener Zoo beteiligt sich in diesem Jahr auch ohne Botschaftertier an der Kampagne „Zootier des Jahres“. Das ist 2026 der Kronenkranich.

Warum auch der Ascherslebener Zoo dem Kronenkranich als „Zootier des Jahres“ helfen will

Der Kronenkranich – hier im Ngorongoro Nationalpark in Tansania – ist das Zootier des Jahres 2026.

Aschersleben/MZ - Die Spendenboxen sind gerade angekommen, die Plakate werden aufgehängt. „Natürlich beteiligen wir uns an der Sammlung, auch wenn wir im Ascherslebener Zoo keinen Kronenkranich haben“, meint Holger Zufelde von der Leitung der Einrichtung, der mit seinen Mitarbeitern die Kampagne für das Zootier des Jahres 2026 unterstützen möchte. Damit ändert sich die Einstellung aus den letzten Jahren, wo die Einrichtung nur dabei war, wenn sie selbst auch ein entsprechendes Botschaftertier vorweisen konnte. „Doch ich bin der Meinung, dass wir trotzdem etwas für den Artenschutz tun sollten“, begründet Zufelde.