Das Jessener Weingut Hanke erntet künftig nur noch auf einem Hektar Äpfel. Warum diese wegweisende Entscheidung im Familienbetrieb gefallen ist und was künftig dort angebaut wird.

Ingo (links) und Frank Hanke sind derzeit damit beschäftigt, Apfelbäume zu fällen.

Jessen/MZ. - Die Entscheidung haben Frank und Ingo Hanke nicht aus dem Bauch heraus getroffen. Es sei ein längerer und nicht ganz einfacher Prozess gewesen, sagen beide, denn der Abschied von 100 Jahren Familientradition ist im Endeffekt sehr schmerzhaft. Beide haben lange gehofft und den Tag X des Öfteren verschoben, doch irgendwann besiegt die Vernunft das Festhalten an Traditionen. „Die vergangenen zwei Jahre“, blickt Frank Hanke, der mit seinem Bruder ein gleichnamiges Weingut in Jessen betreibt, zurück, „sind richtig extrem gewesen.“