Auf dem Mansfelder Schloss werden noch bis Mitte März Konfirmanden aus Sachsen-Anhalt zur Veranstaltungsreihe „KonfiCastle“ erwartet. Wofür die Christliche Vereinigung Junger Menschen noch Unterstützung benötigt.

Mehr als 700 Konfirmanden erobern das Schloss Mansfeld

Viele gemeinsame Aktionen sind auf dem Schloss Mansfeld geplant.

Mansfeld/MZ. - Auf dem Mansfelder Schloss werden in den nächsten Wochen mehr als 700 Jugendliche erwartet. Sie nehmen an der Veranstaltungsreihe „KonfiCastle“ der Christlichen Vereinigung Junger Menschen (CVJM) Sachsen-Anhalt teil.