Christliche Vereinigung Junger Menschen Mehr als 700 Konfirmanden erobern das Schloss Mansfeld
Auf dem Mansfelder Schloss werden noch bis Mitte März Konfirmanden aus Sachsen-Anhalt zur Veranstaltungsreihe „KonfiCastle“ erwartet. Wofür die Christliche Vereinigung Junger Menschen noch Unterstützung benötigt.
10.02.2026, 10:30
Mansfeld/MZ. - Auf dem Mansfelder Schloss werden in den nächsten Wochen mehr als 700 Jugendliche erwartet. Sie nehmen an der Veranstaltungsreihe „KonfiCastle“ der Christlichen Vereinigung Junger Menschen (CVJM) Sachsen-Anhalt teil.