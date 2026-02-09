Die ‚Gelbe Schule‘ in Bernburg öffnet nach jahrelanger Sperrung wieder. Nach dem krebserregenden Giftfund in dem Gebäude an der Tolstoiallee ist das Haus jahrelang gesperrt gewesen. Nun kehrt wieder Leben ein.

Nach Giftfund: In „Gelber Schule“ in Bernburg kehren Schüler und Lehrer zurück

Letzte Arbeiten auf dem Schulhof der „Gelben Schule“ in Bernburg. Nach dem Giftfund wurde das Gebäude jahrelang saniert. Jetzt kehren Schüler und Lehrer zurück.

Bernburg/MZ. - Quasi bis zur letzten Minute haben die Handwerker alles gegeben. Tonnenweise Bauschutt ist in Container geladen worden, Böden wurden neu verlegt, Wände frisch gestrichen. Seit dieser Woche ist wieder Leben in der „Gelben Schule“ an der Tolstoiallee in Bernburg eingekehrt.