Zwei bekannte Gesichter waren am Sonntag in der Anhalt Arena zu sehen. Tillman Leu drückten seinem alten Team die Daumen.

Prominente Unterstützung für DRHV - Tillman Leu auf Stippvisite bei Ex-Verein, Team-Kollege im Schlepptau

Tim Hertzfeld, Tillmann Leu, Yannick Danneberg und Max Benecke (v.l.) nach dem Spiel am Sonntag in der Anhalt-Arena.

DESSAU/MZ. - Einen Abstecher zum Ex-Club hat Tillman Leu unternommen. Der 24-jährige Kreisläufer, der aktuell beim Handball-Bundesligisten ThSV Eisenach unter Vertrag steht, war am Sonntag unter den mehr als 1.600 Zuschauern der Zweitligapartie in der Anhalt-Arena zum Rückrunden-Auftakt zwischen dem Dessau-Roßlauer HV und dem VfL Lübeck-Schwartau. Die Gastgeber setzten sich in einer umkämpften Begegnung mit 34:29 durch.