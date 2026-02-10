Beim 26. Eisbaden im Strandbad Obhausen wird Wiebke Pauli aus Naumburg in der Tombola als tausendste Teilnehmerin gezogen. Warum ausgerechnet ihre „Drei“ zum Glücksgriff wurde.

Als tausendste Teilnehmerin beim Eisbaden in Obhausen erhält Wiebke Pauli (links) einen Präsentkorb mit Jahreskarte von den Organisatoren Mario Schwabe (2. v. l.) und Olaf Tobisch (rechts).

Obhausen/MZ. - Ob die Drei jetzt ihre Lieblingszahl wird, weiß Wiebke Pauli nicht. „Eigentlich glaube ich nicht an Glück oder Pech.“ Aber von nun an hat die Naumburgerin Grund genug, um an Glück zu glauben.Pauli wurde am Sonntag in einer Tombola als tausendste Teilnehmerin des 26. Eisbadens im Strandbad Obhausen ermittelt.