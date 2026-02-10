Ein zunächst verbaler Streit zwischen zwei Männern vor einer Bar in Merseburg ist eskaliert. Dabei wurde auch ein Streitschlichter verletzt.

In Merseburg ist ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert.

Merseburg. – Körperverletzung, Sachbeschädigung und Bedrohung: Das ist die Bilanz einer Schlägerei, die in der Nacht zu Dienstag vor einer Bar in der König-Heinrich-Straße in Merseburg stattfand, teilt die Polizei mit.

Den Angaben zufolge waren zwei Männer vor der Bar in Streit geraten, zunächst nur verbal. Im Laufe der Auseinandersetzung sollen sie sich jedoch gegenseitig mit Tischen und Stühlen beworfen haben.

Schlichter bei Streit in Merseburg ins Gesicht geschlagen

Mehrere andere Personen sollen versucht haben, den Streit zu schlichten. Auch sie seien von dem umhergeworfenen Mobiliar getroffen worden.

Zudem sei ein Tatverdächtiger auf einen der Schlichter losgegangen und habe ihn ins Gesicht geschlagen sowie bedroht. Dabei erlitt dieser eine Kopfverletzung, so die Polizei weiter.

Anschließend flüchtete ein Tatverdächtiger. Der zweite Mann sei von der Polizei gestellt worden. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 1,72 Promille gemessen, heißt es weiter.