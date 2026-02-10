Auf der Oranienbaumer Chaussee ist es am Montag, 9. Februar, zu einem schweren Unfall gekommen.

Eine 61-jährige Hyundai-Fahrerein war gegen 7.15 Uhr aus Richtung Mildensee in Richtung Stadtzentrum unterwegs und wurde dabei von einem Nissan und einem VW auf der linken Spur überholt. Als sich der VW auf Höhe des Hyundai befand, kollidierten die beide Fahrzeuge miteinander. In der weiteren Folge stieß der VW noch gegen den Nissan, der sich bereits wieder auf der rechten Spur eingeordnet hatte.

Bei dem Unfall verletzten sich die 57-jährige Nissan-Fahrerin und die 61-jährige Hyundai-Fahrerin leicht. Beide wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Nissan musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden bezifferten die Polizeibeamten auf etwa 25.000 Euro.