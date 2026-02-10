Gesucht werden in Röblingen all diejenigen, die Rhythmus lieben, Rhythmus fühlen oder einfach gern legal und in Gemeinschaft auf etwas draufhauen möchten.

Mal so richtig draufhauen - Drumline in Röblingen will sich mindestens verdoppeln

Bei der Weihnachtsfeier der Röblinger Feuerwehrleute traten die Saltlake Beatsticks auf. Aber um bei großen Events mit dabei sein zu können, brauchen sie dringend Mitstreiter.

Röblingen/MZ - Wer als Kind grundsätzlich alles vom Kochtopf bis zum Couchtisch zur Trommel erklärt hat und damit Vater und Mutter zuverlässig an den Rand des Nervenzusammenbruchs getrommelt hat, sollte jetzt einmal kurz aufhorchen. Angesprochen sind auch diejenigen, deren Fuß automatisch loswippt, sobald irgendwo ein Beat auftaucht, oder die jede Alltagsszene im Kopf mit einem übertriebenen Trommelwirbel begleiten.