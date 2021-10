„Saltlake Beatsticks“ aus Röblingen üben Show und Rhythmus in einem ersten Workshop

Die Saltlake Beatsticks wollen ihre Performance verbessern. Jetzt trafen sie sich zum Workshop in Röblingen in der Feuerwehr.

Röblingen/MZ - „Hast du das leise Trommeln über Nacht gelernt?“ „Ihr drei spielt schon richtig gut zusammen.“ Patrick Biermann lobt. Nach drei Tagen Workshop trauen sich die Saltlake Beatsticks schon ein bisschen mehr aus sich herauszugehen. Denn das, was die Röblinger Trommler sich da vorgenommen haben, ist mehr als die rhythmische Funktion und den Takt anzugeben in einem Spielmannszug. Sie spielen nun die Hauptrolle, sind als Musiker ebenso gefragt wie als Entertainer. Wie das, nach einiger Übung, aussehen kann, demonstrierte Biermann beim Workshop.

Gründung der Saltlake Beatsticks

Aber der Reihe nach. Im vergangenen Jahr löste sich der Spielmannszug der Röblinger Feuerwehr auf. Nach über 65 Jahren. Personelle Probleme führten zu dieser Entscheidung, die weit über die Grenzen der Region mit großem Bedauern aufgenommen wurde. Doch kurz nach dieser Hiobsbotschaft gab es auch eine freudige Nachricht. Die Trommler wollten die Röblinger Tradition nicht so einfach aufgeben. Schon wenige Tage nachdem sich der Spielmannszug zur letzten Probe vom Feuerwehrgerätehaus getroffen hatte, trafen sich alle Trommler und beschlossen, etwas Neues anzufangen.

Sie gründeten eine Drumline, also eine Musikeinheit, die ausschließlich aus Trommeln besteht. Im Falle der Röblinger Drumline sind das Snaredrums, Quint und Bassdrum. Ein neuer Name wurde ebenfalls schnell gefunden: Saltlake Beatsticks. Die Gesamtleitung der Drumline übernahm Dennis Voigt (44) und die musikalische Leitung obliegt Michael Bartels (31). Beide gehörten dem Röblinger Spielmannszug schon seit Mitte der 1990er Jahre an. 13 Mitglieder im Alter von 13 bis 65 Jahren zählt die Drumline. „Wer gerne noch mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen, zu den wöchentlichen Proben im Gerätehaus zu kommen“, lud Voigt ein.

Lob vom Workshopleiter

Was einen dort erwartet? Eine ernsthaft übende Gruppe, die gleichzeitig viel Spaß hat. Und auch vor Herausforderungen nicht zurückscheut. Immerhin lehrte ihnen Workshopleiter Patrick Biermann eine vollkommen neue Art zu trommeln. „Das kann man sich so vorstellen, dass man vorher mit der rechten Hand geschrieben hat und nun die linke Hand benutzen soll. Jetzt als Drumline steht die Show im Mittelpunkt.“ Biermann begann bei den Basics und erklärte, wie man die Drumsticks hält, wo genau man auf die Trommel schlägt und wie stark, damit es sich in der Gesamtheit auch gut anhört und fürs Publikum gut aussieht. Aufeinander hören wie in einem Chor sollen die Trommler auch. Und nicht einfach wild drauflos spielen, so dass man auch bei geschlossenen Fenstern noch auf der Straße alles hören kann. Auf Lautstärke komme es nämlich nicht an.

Zueinander gefunden haben der Workshopleiter und die Saltlake Beatsticks über Instagram. „Mir hat es gefallen, dass sich die Truppe trotz Corona gefunden hat und etwas auf die Beine stellen will. Das wollte ich gern unterstützen.“ Voigt und Bartels sind sich sicher, dass alle von dem Workshop profitiert haben. Immerhin weiß Biermann ganz genau, wovon er spricht und was er da lehrt. Seine musikalische Heimat hat er beim „Jubal Drum & Bugle Corps“ in Dordrecht in den Niederlanden. Erst jetzt erlangte er bei den Malaysischen Meisterschaften den Titel Malaysia Tenor Individual Champion 2021.

Bis sie selbst auch zu Meisterehren gelangen, müssen die Saltlake Beatsticks noch eine Weile üben, aber auftrittsfähig wollen sie schon bald sein. „Den Grundstein dafür haben wir jetzt an diesem Wochenende gelegt“, ist sich Bartels sicher. Immerhin gab es ja auch schon das ein oder andere Lob von Workshopleiter Patrick Biermann.