Braunsbedra/MTU. Die 60 Besucher des Stadions des Friedens haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Braunsbedraner besiegten die Gäste aus Zöschen mit 3:1 (1:0) souverän.

Gleich nach dem Anstoß schoss Paskal Dubelzek das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Braunsbedra musste einmal Gelb hinnehmen (40.). Der SV Zöschen 1912 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Kevin Graul. In der zweiten Halbzeit setzte Braunsbedra noch einen drauf: In Minute 57 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Dubelzek.

Es sah nicht gut aus für Zöschen. Aber dann musste der SV Braunsbedra auch mal einstecken. Torwart Lorik Simnica konnte den Ball von Fabian Rieder nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Datum & Uhrzeit: 21.09.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der SV Zöschen 1912 kassierte noch einmal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Janne Werner den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (89.). Damit war der Erfolg der Braunsbedraner gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – SV Zöschen 1912

SV Braunsbedra: Simnica – Reifarth (79. Lewinski), Dubelzek, Sidi Sambu, Pereira Nunes, Candé Djaló, Richter, Schulze, Voigt, Werner, Rienäcker

SV Zöschen 1912: Jung – Günther (85. Krause), Rieder, Kühnel, Kops (63. Jirsak), Mißner, Schlorf, Mißner (75. Schwabe), Felske, Scheibe, Krug

Tore: 1:0 Paskal Dubelzek (7.), 2:0 Paskal Dubelzek (57.), 2:1 Fabian Rieder (67.), 3:1 Janne Werner (89.); Schiedsrichter: Lutz Marschhausen (Weißenfels); Assistenten: Luca Brendel, Uwe Giebel; Zuschauer: 60