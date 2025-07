Mit dem Kölner Albrecht Maurer gastiert am Samstag (19. Juli) ein preisgekrönter „Grenzgänger“ zwischen Alter Musik und Jazz im Gotischen Haus in Burgheßler.

„Gothic Music“ der besonderen Art in Burgheßler: Was Star der Szene bei „Fly on Bach“-Konzert bietet

Burgheßler - Es soll hier gar nicht in Abrede gestellt werden, dass sich das – von Thilo Viehrig und dessen Mitstreitern kundig und liebevoll zusammengestellte – Veranstaltungsprogramm im Gotischen Haus in Burgheßler an ein (zahlenmäßig eher kleineres) Publikum jenseits des Mainstreams richtet. Doch wer in Sachen Musik auch nur ein bisschen entdeckungsfreudig ist, dem sei ein Konzert dort am Sonnabend, 19. Juli, um 16 Uhr wärmstens ans Herz gelegt: