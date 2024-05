Mit einem neuem Veranstaltungsformat wird am Sonnabend im Musik- und Kulturzentrum Gotisches Haus in Burgheßler der Saisonstart vollzogen. Meisterhaftes Gambenspiel trifft auf farbenfrohe Malerei.

Burghessler - Fleißig wurde in den zurückliegenden Tagen und Wochen an der Sanierung der Wände in einem Raum des Gotischen Hauses in Burgheßler gewerkelt – was eine schöne Metapher für das langjährige und unermüdliche Wirken des in seinem harten Kern etwa ein Dutzend Mitglieder zählenden Vereines zur Förderung des dortigen Musik- und Kulturzentrums ist. Die Aktivitäten hatten aber auch einen ganz handfesten Hintergrund: