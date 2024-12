BURGHESSLER/MZ. - „In der Nähe unseres Hauses in Magdeburg gab es ein mit Holzpalisaden abgesperrtes Villenviertel, in dem russische Offiziere stationiert waren. Wir brauchten Kohlen, haben die russischen Kinder mit Steinen beworfen. Die haben mit ihren Kohlen geantwortet. Der Trick war gut, nur dafür haben sie mir mein Fahrrad geklaut.“ Fragt man den Instrumentenbauer, Musiker, Schauspieler und Veranstaltungsorganisator Thilo Viehrig, Jahrgang 1954 und geboren in Magdeburg, nach Nachkriegs- und Kindheitserinnerungen, spricht er über materielle Not, Traumata, politische Bedrohungen und über einen gewitzten Umgang mit den Verhältnissen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.