weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Landtagswahl Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Untreue-Anzeige gegen CDU-Schatzmeister Döhring - Windpark-Streit mit Getec

Ermittlungsverfahren Schatzmeister der Landes-CDU angezeigt: Ex-Arbeitgeber erhebt Untreue-Vorwürfe

Es geht um Millionen: Die Firma Getec wirft Ex-Manager Chris Döhring Untreue bei Windparkprojekten vor. Das kostet ihn wohl den Posten als Schatzmeister der Landes-CDU.

Von Steffen Höhne und Kai Gauselmann Aktualisiert: 22.11.2025, 13:06
Als Geschäftsführer der Getec Green Energy erklärte Chris Döhring 2022 auf dem ehemaligen Militärflugplatz in Zerbst die Windradprojekte. Neue Anlagen sollten Strom zur Wasserstoff-Herstellung liefern.
Als Geschäftsführer der Getec Green Energy erklärte Chris Döhring 2022 auf dem ehemaligen Militärflugplatz in Zerbst die Windradprojekte. Neue Anlagen sollten Strom zur Wasserstoff-Herstellung liefern. Foto: Andreas Stedtler

Halle/MZ. - Der ehemalige Militärflugplatz in Zerbst liegt abgeschieden im nördlichen Teil des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. An einem Eingangstor prangt ein roter Stern der abgezogenen Sowjet-Armee, die ehemaligen Hangars für die Jagdflugzeuge sehen aus wie kleine Bunker. Es wirkt verlassen. Chris Döhring sieht das Gelände aber anders.