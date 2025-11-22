Es geht um Millionen: Die Firma Getec wirft Ex-Manager Chris Döhring Untreue bei Windparkprojekten vor. Das kostet ihn wohl den Posten als Schatzmeister der Landes-CDU.

Als Geschäftsführer der Getec Green Energy erklärte Chris Döhring 2022 auf dem ehemaligen Militärflugplatz in Zerbst die Windradprojekte. Neue Anlagen sollten Strom zur Wasserstoff-Herstellung liefern.

Halle/MZ. - Der ehemalige Militärflugplatz in Zerbst liegt abgeschieden im nördlichen Teil des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. An einem Eingangstor prangt ein roter Stern der abgezogenen Sowjet-Armee, die ehemaligen Hangars für die Jagdflugzeuge sehen aus wie kleine Bunker. Es wirkt verlassen. Chris Döhring sieht das Gelände aber anders.