Ermittlungsverfahren Schatzmeister der Landes-CDU angezeigt: Ex-Arbeitgeber erhebt Untreue-Vorwürfe
Es geht um Millionen: Die Firma Getec wirft Ex-Manager Chris Döhring Untreue bei Windparkprojekten vor. Das kostet ihn wohl den Posten als Schatzmeister der Landes-CDU.
Aktualisiert: 22.11.2025, 13:06
Halle/MZ. - Der ehemalige Militärflugplatz in Zerbst liegt abgeschieden im nördlichen Teil des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. An einem Eingangstor prangt ein roter Stern der abgezogenen Sowjet-Armee, die ehemaligen Hangars für die Jagdflugzeuge sehen aus wie kleine Bunker. Es wirkt verlassen. Chris Döhring sieht das Gelände aber anders.