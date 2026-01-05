Der AfD-Politiker Matthias Lieschke aus dem Landkreis Wittenberg soll ein Parteitreffen heimlich mitgeschnitten haben. Die jetzt erfolgte Strafe ist auch ein Signal an eine andere Person.

Der Parteiausschluss läuft, der Fraktionsausschluss ist bereits vollzogen: der AfD-Politiker Matthias Lieschke.

Magdeburg/MZ - Der parteiinterne Machtkampf innerhalb der AfD Sachsen-Anhalts erschüttert nun auch die Landtagsfraktion. Diese hat am Montag den Abgeordneten Matthias Lieschke aus Kemberg (Landkreis Wittenberg) ausgeschlossen. Die Entscheidung fiel nach MZ-Informationen mit 20 Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme. Die letztere stammt von Lieschke selbst.