  4. AfD-Fraktion Sachsen-Anhalt: Rauswurf von Lieschke nach Mitschnitt

Stunde der Abrechnung Angeblich illegaler Mitschnitt - AfD-Fraktion Sachsen-Anhalt wirft Abgeordneten Lieschke raus

Der AfD-Politiker Matthias Lieschke aus dem Landkreis Wittenberg soll ein Parteitreffen heimlich mitgeschnitten haben. Die jetzt erfolgte Strafe ist auch ein Signal an eine andere Person.

Von Hagen Eichler Aktualisiert: 05.01.2026, 17:26
Der Parteiausschluss läuft, der Fraktionsausschluss ist bereits vollzogen: der AfD-Politiker Matthias Lieschke. (Foto: AfD)

Magdeburg/MZ - Der parteiinterne Machtkampf innerhalb der AfD Sachsen-Anhalts erschüttert nun auch die Landtagsfraktion. Diese hat am Montag den Abgeordneten Matthias Lieschke aus Kemberg (Landkreis Wittenberg) ausgeschlossen. Die Entscheidung fiel nach MZ-Informationen mit 20 Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme. Die letztere stammt von Lieschke selbst.