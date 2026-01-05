Stunde der Abrechnung Angeblich illegaler Mitschnitt - AfD-Fraktion Sachsen-Anhalt wirft Abgeordneten Lieschke raus
Der AfD-Politiker Matthias Lieschke aus dem Landkreis Wittenberg soll ein Parteitreffen heimlich mitgeschnitten haben. Die jetzt erfolgte Strafe ist auch ein Signal an eine andere Person.
Aktualisiert: 05.01.2026, 17:26
Magdeburg/MZ - Der parteiinterne Machtkampf innerhalb der AfD Sachsen-Anhalts erschüttert nun auch die Landtagsfraktion. Diese hat am Montag den Abgeordneten Matthias Lieschke aus Kemberg (Landkreis Wittenberg) ausgeschlossen. Die Entscheidung fiel nach MZ-Informationen mit 20 Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme. Die letztere stammt von Lieschke selbst.