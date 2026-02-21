Milliarden sollen in den Strukturwandel gesteckt werden, doch die Mittel fließen nur spärlich ab. Die Kommunen ächzen laut Landrat Götz Ulrich unter den bürokratischen Vorgaben.

Bürgermeister der Elsteraue Mark Fischer steht am ehemaligen Bahnhof in Reuden. Das Gebäude soll zu einem Ärztehaus umgebaut werden.

Halle/MZ. - Ende vergangenen Jahres hat es für den kleinen Ort Reuden im Burgenlandkreis frohe Kunde gegeben: Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) überbrachte einen Fördermittelbescheid von knapp sieben Millionen Euro für den Bau eines Ärztehauses im ehemaligen Bahnhof. Das Geld stammt aus dem Fördertopf für Strukturfondsmittel.