Strukturfondsmittel in Sachsen-Anhalt Landrat Götz Ulrich zu Fördermittelstau: „Wir kontrollieren uns zu Tode“
Milliarden sollen in den Strukturwandel gesteckt werden, doch die Mittel fließen nur spärlich ab. Die Kommunen ächzen laut Landrat Götz Ulrich unter den bürokratischen Vorgaben.
21.02.2026, 07:00
Halle/MZ. - Ende vergangenen Jahres hat es für den kleinen Ort Reuden im Burgenlandkreis frohe Kunde gegeben: Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) überbrachte einen Fördermittelbescheid von knapp sieben Millionen Euro für den Bau eines Ärztehauses im ehemaligen Bahnhof. Das Geld stammt aus dem Fördertopf für Strukturfondsmittel.